প্রকৌশলী হতে চাইলে

গণিত

ইংরেজি

Functional English থেকে প্রশ্ন করা হয়। বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান করলে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত translation, preposition, parts of speech, article, connector, fill in the gaps, completing sentence, narration, punctuation থেকে প্রশ্ন করা হয়। সব বিষয়ে একটি কথা মাথায় রাখা দরকার যে একই জিনিস যেন বারবার পড়া না হয়। যেই টপিকে দুর্বল, সেটিও অনুশীলন করতে হবে। এটি না হলে অনেক টপিক বাদ পড়ে যাবে।