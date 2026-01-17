সিলেটে প্রথমবারের মতো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম চালু

আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে সিলেটে প্রথমবারের মতো ‘বিএসসি (অনার্স) ইন ডেটা সায়েন্স’ প্রোগ্রাম চালু করেছে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি। এ প্রোগ্রামে স্প্রিং টার্মে এখন ভর্তি শুরু হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তৌফিক রহমান চৌধুরী জানান, এ প্রোগ্রামের বিশেষ দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠদান, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবে হাতে–কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ, শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণামুখী শেখার পরিবেশ, ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ ও ক্যারিয়ার সাপোর্ট।
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলর প্রোগ্রামে মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালাইসিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ স্কলারশিপ ও উচ্চমাধ্যমিকের শীর্ষ শিক্ষার্থীরা পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ পাবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান যুগের সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন ও সম্ভাবনাময় বিষয়গুলোর একটি হলো ডেটা সায়েন্স। সিলেট অঞ্চলে এই প্রথম ও একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি ডেটা সায়েন্সে পূর্ণাঙ্গ অনার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। চার বছর মেয়াদি এ প্রোগ্রামে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়, যেমন মেশিন লার্নিং (এমএল), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডেটা অ্যানালাইসিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের প্রযুক্তি জগতের জন্য দক্ষ করে গড়ে তুলবে।
একই সূত্র জানিয়েছে, ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ ও উচ্চমাধ্যমিকে গোল্ডেন জিপিএ–৫ পাওয়া প্রথম ১০ শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ টিউশন ফি মওকুফের সুবিধা আছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান তানভীর রহমান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা সব সময় আধুনিক সময়কে ধারণের চেষ্টা করি। সে জন্যই আধুনিকতার অন্যতম চাহিদাসম্পন্ন বিষয় ডেটা সায়েন্স নিয়ে প্রোগ্রাম চালু করেছি। প্রোগ্রামটি শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা ডেটা সায়েন্টিস্ট, ডেটা অ্যানালিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, এআই ও এমএল গবেষক এবং ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশ–বিদেশে ক্যারিয়ার গড়তে পারবে।’