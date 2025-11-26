ভর্তি

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন কোর্স, জেনে নিন সব তথ্য

প্রথম আলো ডেস্ক

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি অনলাইন কোর্স চালু করেছে। বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ দিচ্ছে এই প্রোগ্রাম। এই ফ্রি কোর্সগুলো edX প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে আবেদন করা যাবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে কোর্সগুলো বিনা মূল্যে ‘audit’ করে শিখতে পারবেন, আর সার্টিফিকেট চাইলে একটি নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করতে হবে।

কোর্সের ধরন ও সুবিধা

  • প্রাথমিক থেকে মধ্যম স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কোর্স অফার করছে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়।

  • অধিকাংশ কোর্স সেলফ পেসড অর্থাৎ নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখা যাবে।

  • অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ।

  • বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোর্স করার সুযোগ।

Also read:জাপানে মেক্সট স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষা, জিপিএ ২.৩০ হলে আবেদন

আবেদনের যোগ্যতা

  • বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

  • বয়স বা পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই (কোর্সভেদে ভিন্ন হতে পারে)।

  • ইন্টারনেট সংযোগ ও মুঠোফোন বা কম্পিউটার থাকতে হবে।

  • ফ্রি অডিট অপশনে শেখা যাবে, আর সার্টিফিকেট চাইলে সামান্য ফি দিতে হবে।

এই ফ্রি কোর্সগুলো edX প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে আবেদন করা যাবে।
Also read:অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি অনলাইন কোর্স, ঘরে বসেই শিখুন নতুন দক্ষতা

আবেদনের প্রক্রিয়া

১.

edX প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

২.

পছন্দের কোর্স নির্বাচন করে এনরোল করতে হবে।

৩.

আবেদন করার আগে যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪.

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

Also read:এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ

সময়সীমা

এই কোর্সগুলোর নির্দিষ্ট কোনো ডেডলাইন নেই—কোর্সভেদে সময়সীমা ভিন্ন হতে পারে।

Also read:লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে ফ্রি অনলাইন কোর্স, পেশাজীবী এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ
Also read:কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, নেই বয়সের সীমা
আরও পড়ুন