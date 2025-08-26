ভর্তি

আইএইচটি ও ম্যাটস কোর্স, ৩০৪৩ আসনে ভর্তিতে আবেদন শেষ কাল

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) যথাক্রমে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং কোর্সে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।

ভর্তির আসনসংখ্যা—

৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন এবং ৭টি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা—

১. প্রার্থীকে ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

২. প্রার্থীকে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ‘বিজ্ঞান বিভাগে’ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ পেতে হবে।

৩. প্রার্থীকে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ‘জীববিজ্ঞান’ অবশ্যই থাকতে হতে হবে এবং ন্যূনতম জিপিএ ২.০০ থাকতে হবে।

৪. বাংলাদেশের নাগরিক যারা ‘ও’ লেভেল বা সমমান এবং ‘এ’ লেভেল বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মার্কশীটগুলো বাংলাদেশে প্রচলিত জিপিএতে রূপান্তর করে Equivalance Certificate বা ‘সমমানের সনদপত্র’ সংগ্রহ করা পর অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

ভর্তি পরীক্ষার ফি—

টেলিটক প্রিপেইড নম্বরের মাধ্যমে কোর্স ফি বাবদ ৭০০ টাকা প্রদান করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন—

১. এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে- বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর।

২. পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা।

৩. পরীক্ষায় পাশ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।

প্রার্থী নির্বাচন—

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫.০ এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

১. অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে: ১৪ আগস্ট ২০২৫ থেকে।

২. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২৫, রাত ১১.৫৯মিনিট।

৩. ভর্তি পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫, রাত ১১.৫৯মিনিট।

৪. ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১১.৫৯মিনিট পর্যন্ত।

৫. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শুক্রবার, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত।

বিস্তারিত তথ্য জানতে —

ভর্তি পরীক্ষার শর্তাবলি, ভর্তির তথ্য,অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি ও ভর্তির বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট , স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

