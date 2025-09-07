গুগল স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপ: বেতনসহ গবেষণার সুযোগ

গুগলে শিক্ষার্থীদের জন্য বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ আছে। ২০২৫-২৬ সেশনের ‘গুগল স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপ’–এর আওতায় মিলবে এ সুযোগ। এ জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনে সিভি পাঠাতে হবে।
গুগলের এই বিশেষ ইন্টার্নশিপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সরাসরি গুগলের গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গবেষণা–দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেওয়ার ও জটিল সমস্যার সমাধান বের করার কাজে যুক্ত হবেন।
গুগল জানিয়েছে, এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম প্রচলিত ইন্টার্নশিপের চেয়ে ভিন্ন। এতে সময়সীমা, কাজের ধরন ও স্থান বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকবে। অংশগ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে নিজ পছন্দের কর্মস্থল বেছে নিতে পারবেন। এমনকি রিমোট বা অন-সাইট উভয়ভাবে কাজ করার সুযোগ থাকবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এখানে কোনো আবেদন ফি নেই।
পাশাপাশি যোগ্য ইন্টার্নদের জন্য হাউজিং স্টাইপেন্ড (আবাসন ভাতা) এবং রিলোকেশন বোনাসের সুবিধাও থাকছে। কম্পিউটার সায়েন্স, লিঙ্গুইস্টিকস, স্ট্যাটিস্টিকস, বায়োস্ট্যাটিস্টিকস, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস, ইকোনমিকস, অপারেশনস রিসার্চ এবং ন্যাচারাল সায়েন্স বিষয়ে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
২১ নভেম্বর ২০২৫। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করে গুগলে কাজের স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ পেতে পারেন।
* আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ‘গুগল স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপ; সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন