চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন ইউনিট ও উপ-ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্রতি ইউনিট বা উপ-ইউনিটের জন্য আবেদন ফি (প্রসেসিং ফিসহ) এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবেদন করতে ভর্তি–ইচ্ছুকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট https://admission.cu.ac.bd থেকে ‘অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া’ অনুসরণ করতে হবে।
আবেদন শুরু হবে আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে এবং শেষ হবে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে।
আবেদন ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা ১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। আবেদনপত্র সংশোধনের জন্য ১ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ৩০০ টাকা প্রযোজ্য।
আবেদনের যোগ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০২২ বা ২০২৩ সালের মাধ্যমিক/দাখিল/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ২০২৪ বা ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক/আলিম/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত ইউনিট, উপ-ইউনিট, অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও বিষয়ে নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
ইউনিট ও উপ-ইউনিটের মধ্যে রয়েছে A ইউনিট (বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সব বিষয়); B ইউনিট (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ৯টি বিষয়); B1 উপ-ইউনিট (নাট্যকলা, চারুকলা, সংগীত); B2 উপ-ইউনিট (আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, পালি); C ইউনিট (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সব বিষয়); D ইউনিট (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, আইন অনুষদ, শিক্ষা অনুষদ ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান) এবং D1 উপ-ইউনিট (ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স)।
GCE (O/A Level) এবং সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সমতা নিরূপণের ব্যবস্থা থাকবে। ২০২২ বা ২০২৩ সালের O-Level এবং ২০২৪ বা ২০২৫ সালের A-Level পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সমতা নিরূপণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। সমতা নিরূপণ ফি ১ হাজার টাকা এবং প্রক্রিয়া আগামী ১ থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে হবে। সমতা নিরূপণ শেষে শিক্ষার্থীরা Equivalent ID দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষা চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহীতে একই তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে B1, B2 ও D1 উপ-ইউনিটের পরীক্ষা শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনকারীরা কোন কেন্দ্রের পরীক্ষা দিতে চান, তা আবেদন করার সময় যথাযথভাবে নির্বাচন করতে হবে।
ভর্তি–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেকোনো নিয়ম, শর্ত, পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।