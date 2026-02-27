চিকিৎসক
চিকিৎসক
ভর্তি

নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে এফসিপিএস দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি, জেনে নিন আবেদনের পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস ও সার্জনস-এর অধীনে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি ও ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এফসিপিএস ২য় পর্ব কোর্সে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল।

এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী জুলাই ২০২৬ সেশনে তিন বছর মেয়াদি এফসিপিএস ২য় পর্ব (পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি ও ডেভেলপমেন্ট) কোর্সে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

ভর্তির শর্ত অনুযায়ী, প্রার্থীদের জেনারেল পেডিয়াট্রিকে এফসিপিএস বা এমডি ডিগ্রি উত্তীর্ণ হতে হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ জুন ২০২৬-এর পূর্বে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ন্যূনতম দুই বছরের চাকরির মেয়াদ পূর্ণ থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত প্রেষণ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

মোট ছয়জন শিক্ষার্থী (তিনজন সরকারি ও তিনজন বেসরকারি) ভর্তি করা হবে। আবেদন ফরম অফিস চলাকালীন প্রতিষ্ঠানের ৩২৪ নম্বর কক্ষ থেকে অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

  • আবেদন শুরু ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে

  • আবেদন জমার শেষ দিন: ২৫ মার্চ ২০২৬ (অফিস চলাকালীন)

  • লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ২৮ মার্চ ২০২৬ সকাল ৯টায় ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে

আবেদনে প্রয়োজনীয় কাগজ—

আবেদনপত্রের সঙ্গে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সরকারি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে দুই বছরের চাকরির প্রমাণপত্র, এফসিপিএস/এমডি (পেডিয়াট্রিকস) ডিগ্রি অর্জনের পর শিশু বিভাগে ন্যূনতম তিন বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতার সনদ, বর্তমান কর্মস্থলের প্রত্যয়নপত্র, এসএসসি, এমবিবিএস, ইন্টার্নশিপ, বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন ও এফসিপিএস/এমডি (পেডিয়াট্রিকস) সনদের সত্যায়িত কপি, জীবনবৃত্তান্ত এবং যোগাযোগের ঠিকানা (ফোন নম্বরসহ) জমা দিতে হবে।

