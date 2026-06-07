রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ মাস মেয়াদি ৯টি সার্টিফিকেট কোর্স

পড়াশোনা ডেস্ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজেজ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৬ মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স

১. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইংলিশ (লেভেল-১, লেভেল-২),

২. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রেঞ্চ (লেভেল-১, লেভেল-২),

৩. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জার্মান (লেভেল-১, লেভেল-২),

৪. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জাপানিজ (লেভেল-১, লেভেল-২)

৫. সার্টিফিকেট কোর্স ইন চায়নিজ (লেভেল-১, লেভেল-২)

৬. সার্টিফিকেট কোর্স ইন কোরিয়ান (লেভেল-১, লেভেল-২)

৭. সার্টিফিকেট কোর্স ইন অ্যারাবিক (লেভেল-১, লেভেল-২)

৮. ইংলিশ ফর নার্সেস,

৯. ইনটেনসিভ বাংলা।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা: ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত।

অফিসের ঠিকানা: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবনের ২৩৩ নম্বর কক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

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