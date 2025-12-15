রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের জরুরি কিছু নির্দেশনা, আসন কিউআর কোডে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, শিফট, প্রবেশপত্র, আসনবিন্যাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের তথ্য দেওয়া হয়েছে। স্ব স্ব ইউনিটের পরীক্ষার তিন দিন আগে প্রবেশপত্রের কিউআর কোড স্ক্যান করে আসনবিন্যাস জানতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
জনসংযোগ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সি’ ও ‘এ’- ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি প্রতিদিন দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম শিফটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে ১২টা ও দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক শিফটে অনুষ্ঠিত হবে। সব ইউনিটের (এ, বি ও সি ) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ১৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার পর রোল শিফট ও কেন্দ্রসহ ইস্যু করা হবে। প্রবেশপত্র ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে ডাউনলোড করতে হবে পরীক্ষার্থীদের।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র হবে এক পৃষ্ঠার। পূর্ববর্তী বছরের মতো এবার বিশ্ববিদ্যালয় কপি ও পরীক্ষার্থীর কপি আলাদাভাবে দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থীর আসন বিন্যাস স্ব স্ব ইউনিটের পরীক্ষার তিন দিন আগে প্রবেশপত্রের ওপরে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখা যাবে।
ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করেও দেখা যাবে। পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের নির্ধারিত কক্ষে পরীক্ষা দিতে হবে। পদ্ধতিগত কারণে এক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত প্রার্থীর পরীক্ষা অন্য কেন্দ্র বা কক্ষে অথবা অন্য শিফটে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত শিফট, কেন্দ্র ও কক্ষ জেনে নেওয়া আবশ্যক।