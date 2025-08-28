বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা প্রোগ্রাম, যোগ্যতা দাখিল বা এসএসসি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফিসিয়েন্সি (সিএএলপি) প্রোগ্রামে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ (২৫২ টার্ম) সেশনে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দরকারি তথ্য—

১. কোর্স ফি: ৩০৩৫ টাকা।

২. অনলাইন চার্জ আবেদনকারীকে দিতে হবে।

৩. শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা—

১. দাখিল বা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা তদূর্ধ্ব সার্টিফিকেটধারী যেকোনো পেশা হতে হবে।

২. যেকোনো বয়সের ব্যক্তি এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

৪টি স্টাডি সেন্টার—

১. আমিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

২. দারুন নাজাত কামিল মাদ্রাসা, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

৩. দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. মুলাটোলা কামিল মাদ্রাসা, রংপুর সদর, রংপুর।

ভর্তির বিস্তারিত সময়—

১. আবেদন জমার তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ওরিয়েন্টেশন ক্লাস: ১০ অক্টোবর ২০২৫।

৩. টিউটোরিয়াল ক্লাস শুরু: ১৭ অক্টোবর ২০২৫।

৪. টিউটোরিয়াল ক্লাস শেষ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬।

৫. পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ: ২০ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে:

