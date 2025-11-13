জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে
ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

প্রতিনিধিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ২০২৫-২৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ২৩ নভেম্বর। এ কার্যক্রম চলবে আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ২১ ডিসেম্বর শুরু হবে ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিষয়টি আজ বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছেন ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২১ ডিসেম্বর এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদে বাকি দিনগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতবারের মতো এবারও মোট সাতটি ইউনিটে পালা পদ্ধতি ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা : দেখে নিন আবেদনের নিয়মাবলি

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা আরও জানান, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো এ ইউনিটে; সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো বি ইউনিটে পরীক্ষা হবে। এ ছাড়া আইন অনুষদ, তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট এবং কলা ও মানবিক অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো সি ইউনিটে; জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো ডি ইউনিটে; বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো ই ইউনিটে; নাটক ও নাট্যতত্ত্ব এবং চারুকলা বিভাগ সি-১ ইউনিটে; ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইবিএ-জেইউ ইউনিটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:হাজী দানেশের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, ১৭৯৫ আসনের আবেদন শুরু ১৬ নভেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান বলেন, ২১ ডিসেম্বরে থেকে পরীক্ষা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলেও কোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভর্তি–ইচ্ছুকদের সংখ্যা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে সমন্বয় করে ইউনিটভিত্তিক তারিখ নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ও ইউনিটভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য দু–তিন দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

প্রসঙ্গত, এবারের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি প্রশাসন।

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনে অনুসরণ করতে হবে ৫টি ধাপ
Also read:বুটেক্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, ৬৩০ আসনে আবেদনে জিপিএর শর্ত শিথিল
আরও পড়ুন