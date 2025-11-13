জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ২০২৫-২৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ২৩ নভেম্বর। এ কার্যক্রম চলবে আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ২১ ডিসেম্বর শুরু হবে ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে।
বিষয়টি আজ বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছেন ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২১ ডিসেম্বর এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদে বাকি দিনগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতবারের মতো এবারও মোট সাতটি ইউনিটে পালা পদ্ধতি ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা আরও জানান, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো এ ইউনিটে; সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো বি ইউনিটে পরীক্ষা হবে। এ ছাড়া আইন অনুষদ, তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট এবং কলা ও মানবিক অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো সি ইউনিটে; জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো ডি ইউনিটে; বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো ই ইউনিটে; নাটক ও নাট্যতত্ত্ব এবং চারুকলা বিভাগ সি-১ ইউনিটে; ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইবিএ-জেইউ ইউনিটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান বলেন, ২১ ডিসেম্বরে থেকে পরীক্ষা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলেও কোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভর্তি–ইচ্ছুকদের সংখ্যা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে সমন্বয় করে ইউনিটভিত্তিক তারিখ নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ও ইউনিটভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য দু–তিন দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
প্রসঙ্গত, এবারের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি প্রশাসন।