অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় ভর্তিতে আবেদন, ফি ১০৫০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ১২ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে আবেদন শুরু হবে।

ভর্তি প্রার্থীরা ১২ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে ৩১ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট https://admission.eis.du.ac.bd –এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি ১ হাজার ৫০ টাকা। চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক—সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় অথবা অনলাইনে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবার মাধ্যমে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

Also read:অস্ট্রেলিয়ার উচ্চশিক্ষা: সংকটের মুখে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা

আবেদনের যোগ্যতা

মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যাঁরা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করবেন, কেবল তাঁরাই জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে উক্ত ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে ভর্তির জন্য যোগ্যতা ও শর্তাবলি নিম্নরূপ—

ক) প্রার্থীকে জাতীয় দলের বর্তমান খেলোয়াড় হতে হবে।

খ) বিগত তিন বছরের মধ্যে জাতীয় দল, জাতীয় ‘এ’ দল এবং বয়সভিত্তিক (অনূর্ধ্ব ২৩/২০/১৯/১৭/১৬) দলের সদস্য হিসেবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

Also read:বুটেক্সের তৃতীয় ধাপের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত, নতুন তারিখ নির্ধারণ

গ) ব্যক্তিগত ক্রীড়াগুলোতে (বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ অলিম্পিক ক্রীড়া ফেডারেশনভুক্ত খেলা) জাতীয় র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ১ থেকে ৫–এর মধ্যে থাকতে হবে।

ঘ) ক-গ ধারায় উল্লেখিত সব খেলোয়াড় প্রার্থীর বয়স ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ২৩ বছর হতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটভিত্তিক ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে খেলোয়াড় হিসেবে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিটের প্রধানগণ এই লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে জরুরি তিন নির্দেশনা
আরও পড়ুন