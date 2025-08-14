কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলএম প্রোগ্রাম, আবেদন জমা ২০ আগস্ট

পড়াশোনা ডেস্ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ফল-২০২৫ সেশনে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) এলএলএম ( প্রফেশনাল)  মাস্টার প্রোগ্রামে সংশোধিত ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রোগ্রামের ক্লাস শুক্রবার ও শনিবার ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদনের যোগ্যতা—
অনুমোদিত যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে চার বছর মেয়াদি এলএলবি (স্নাতক) অথবা  অনুমোদিত  আইন কলেজ থেকে এলএলবি  ডিগ্রি (পাস) থাকতে হবে।

কোর্সের মেয়াদ—
এলএলবি স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য এক বছর এবং এলএলবি ডিগ্রি (পাস) কোর্সধারীদের জন্য দুই বছর মেয়াদ ।

আবেদনের নিয়ম—
১. অফিস চলাকালীন সময়ে এক হাজার টাকা সোনালী ব্যাংকের (জাককানইবি) শাখায় নির্ধারিত হিসাব নম্বরে জমা দিয়ে অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
২. এ ছাড়াও বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্টে আবেদন ফি জমা দিয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে ।

Also read:কানাডার ‘ম্যাককল ম্যাকবেইন’ স্কলারশিপ, মাসে ২৩০০ ডলার, আবাসনসহ নানা সুযোগ

আবেদনের তারিখ—

১. আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
 ২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার।
৩. ভর্তি পরীক্ষার স্থান: আইন ও বিচার বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

 # বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন