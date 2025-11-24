ঘরে বসে অনলাইনে কোর্স
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রি অনলাইন কোর্স: ২০টির বেশি ভাষা শেখার সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের ফ্রি অনলাইন কোর্স প্ল্যাটফর্ম ওপেনহু (OpenWHO) আবার উন্মুক্ত করেছে। বিশ্বের সব দেশের জন্য এটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থাটি জানায়, ২০২৫ সালে প্ল্যাটফর্মটিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। সহজলভ্যতা বাড়াতে বাতিল করা হয়েছে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট সিস্টেম। এখন ভিডিও, স্লাইড ও অন্য শেখার উপকরণে সহজ প্রবেশাধিকারই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য।

কোর্সটিতে যা থাকছে

ওপেন হু (OpenWHO) বর্তমানে ২০টির বেশি ভাষায় কোর্স অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে বেসিক, ইন্টারমিডিয়েট ও অ্যাডভান্সড— তিনটি স্তর। কোর্সগুলো মূলত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা, জরুরি অবস্থা প্রস্তুতি, মহামারি প্রতিরোধ, সামাজিক প্রচার কার্যক্রমসহ বিভিন্ন জরুরি জনস্বাস্থ্য বিষয়।

ডব্লিউএইচও জানায়, এসব কোর্স ব্যক্তিকে শুধু জ্ঞানই দেয় না, বরং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখার মানসিকতা তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের তৈরি কোর্স থেকে শিখতে পারেন এবং নিজেদের পেশাগত দক্ষতা উন্নত করতে পারেন।

আবেদনের যোগ্যতা

OpenWHO কোর্সে অংশগ্রহণে নেই কোনো বয়স, মূল্য, একাডেমিক যোগ্যতা বা জাতীয়তার বাধা। মেডিকেল শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে যেকোনো পেশার আগ্রহী ব্যক্তি এসব স্বনির্ধারিত (self-paced) কোর্স করতে পারবেন। প্রয়োজন শুধু একটি কম্পিউটার এবং ভালো ইন্টারনেট সংযোগ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, যাদের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়, বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অনলাইন শিক্ষা উদ্যোগও সেই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে কাজ করছে।

*আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে

