কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আবেদন ২৭ নভেম্বরে, বাইরেও পরীক্ষাকেন্দ্র

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ২৭ নভেম্বর থেকে। প্রথমবারের মতো কুমিল্লার বাইরে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকবে পরীক্ষারকেন্দ্র। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, ২৭ নভেম্বর থেকে আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিন-রাত যেকোনো সময় পরীক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। বন্ধের দিনেও আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া আবেদন ফি গত বছরের মতো ১ হাজার টাকাই থাকবে।
উল্লেখ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি; বি ও সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টায়, বি ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টায় এবং সি ইউনিটের পরীক্ষা বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।