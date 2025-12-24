ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় ভর্তির সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে নিজ খরচে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের অষ্টম ব্যাচে ২০২৫–২৬ সেশনে (জানুয়ারি–জুন ২০২৬ সেমিস্টারে) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে সপ্তাহের প্রতি শুক্র ও শনিবার।
কোর্সের মেয়াদ
১. প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামের মেয়াদ হবে মোট ১৮ মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি এবং গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৫০–এর নিচে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রতিষ্ঠানে কাজ করা পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে।
ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর শনিবার, পরীক্ষা হবে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে।
লিখিত পরীক্ষার সময়: বেলা তিনটা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট।