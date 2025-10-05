অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি অনলাইন কোর্স, ঘরে বসেই শিখুন নতুন দক্ষতা

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ও সুনাম যত বেশি, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তত বেশি। তবে ইচ্ছা থাকলেও কাঙ্ক্ষিত সময়ে প্রত্যাশিত ডিগ্রি সেই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করতে পারেন না অধিকাংশ আগ্রহী শিক্ষার্থী। এ ক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে অনলাইনে পড়াশোনা। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ডের মতো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে কোর্স করার সুযোগ মেলে এ সুযোগ পাল্টে দিতে পারে আগ্রহী শিক্ষার্থী–পেশাজীবীর জীবনের গল্প। অনলাইনভিত্তিক এসব কোর্স কর্মজীবীদের জন্য সময়োপযোগীও বটে।
এবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে সেই সুযোগ। অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সেবা দিচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি। যাঁরা ঘরে বসেই নিজের দক্ষতা বাড়াতে ও নতুন বিষয়ে শেখার সুযোগ খুঁজছেন, তাঁদের জন্য দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড। ২০২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০টির বেশি ফ্রি অনলাইন কোর্স চালু করেছে, যেখানে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকেই আবেদন করা যাবে, সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে অল্প খরচে।
ঘরে বসেই শেখা, নেই অর্থের চিন্তা
অক্সফোর্ডের এই অনলাইন কোর্সগুলো edX প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। শেখানো হবে বিশ্বের শীর্ষ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। অংশগ্রহণকারীরা ঘরে বসেই কোর্স সম্পন্ন করতে পারবেন—অর্থাৎ বিদেশে না গিয়েও অক্সফোর্ডের শিক্ষা এখন হাতের নাগালে।
এই কোর্সগুলো নিজের সময়ে শেখা সম্ভব। বেশির ভাগ কোর্সের কোনো পূর্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শর্ত নেই। এমনকি শিক্ষার্থীরা চাইলে বিনা খরচে অংশ নিতে পারবেন। সার্টিফিকেট পেতে চাইলে কেবল একটি সামান্য ফি দিতে হবে।
বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখার সুযোগ সীমাহীন—
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ভাষাভাষী বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়মিতভাবে বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শীর্ষেই থাকে। এই অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অক্সফোর্ডের শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য এটি হবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
আবেদনে যোগ্যতা
অক্সফোর্ডের এই অনলাইন কোর্সগুলোতে আবেদন করার জন্য কোনো জটিল শর্ত নেই।
* কোনো বয়সসীমা নেই
* বিশ্বের যেকোনো দেশের আবেদনকারী অংশ নিতে পারবেন
* বেশির ভাগ কোর্সে পূর্বশিক্ষার প্রয়োজন নেই
* স্মার্টফোন বা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে
* সার্টিফিকেট পেতে চাইলে নির্ধারিত ফি দিতে হবে
কোর্সের সুবিধা
অক্সফোর্ড ফ্রি অনলাইন কোর্সে অংশ নিলে শিক্ষার্থীরা যে সুবিধাগুলো পাবেন
১. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে শেখার সুযোগ
২. সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই, নিজের পছন্দমতো সময়ে শেখা যাবে
৩. বিশ্বের সেরা শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষা
৪. পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে সহায়ক
৫. আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেট অর্জনের সুযোগ
৬. ক্যারিয়ার গঠনে বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে কাজ করবে
আবেদনপ্রক্রিয়া
—আবেদন করতে হবে edX ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
—প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে নিজের পছন্দের কোর্সটি বেছে নিতে হবে।
—যাঁরা ফ্রি অংশ নিতে চান, তাঁরা audit course option নির্বাচন করবেন।
—সার্টিফিকেট চাইলে নির্ধারিত ফি দিতে হবে।
—আবেদন করার শেষ তারিখ কোর্সভেদে ভিন্ন হতে পারে।
অক্সফোর্ডের এই অনলাইন কোর্সগুলো শুধু শিক্ষার সুযোগ নয় বরং বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জনের এক অসাধারণ সুযোগ।
* আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।