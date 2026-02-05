কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
কারিগরির ৩৬০ ঘণ্টার শর্ট কোর্সের রেজিস্ট্রেশন শুরু ৮ ফেব্রুয়ারি

বাসস ঢাকা

জাতীয় দক্ষতামান ৩৬০ ঘণ্টার বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রমের জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সেশনের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সময় ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩ মাস মেয়াদি এই কোর্সের ডেটা এন্ট্রি প্রক্রিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। এ প্রক্রিয়া চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। পেমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এ ছাড়া আগামী ১ থেকে ৫ মার্চের মধ্যে ফাইনাল লিস্ট ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রিন্ট করা যাবে।

ফি ও যোগ্যতা বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা ও সনদ ফি বাবদ মোট ৪৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি/জেডিসি পাস নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

আসনসংখ্যা ও নিয়মাবলি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রতি ট্রেডে মোট আসনসংখ্যা হবে ৫০। এর মধ্যে মূল আসন ৪০টি এবং ড্রপআউট আসন ১০টি। তবে কোনো ট্রেডে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫–এর কম হলে সেই তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

অনলাইন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোর্ডের ই-সেবা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লগইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড অবশ্যই এ-ফোর সাইজের ১০০ জিএসএম অফসেট কাগজে রঙিন প্রিন্ট করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

