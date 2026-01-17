জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি শুরু কাল, অনলাইনে তিন ধাপে ভর্তি প্রক্রিয়া

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আগামীকাল রোববার (১৮ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে। ভর্তি কার্যক্রম চলবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনলাইনে তিন ধাপে সম্পন্ন হবে এবারের ভর্তি প্রক্রিয়া এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পছন্দক্রম ফরম পূরণ না করলে কাউকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।
ধাপ ১: পছন্দক্রমের ফরম (Choice Form) পূরণ: ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’, ‘সি-১’, ‘ডি’ ও ‘ই’ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোর এবং আইবিএ-জেইউ–তে ভর্তির জন্য আসনসংখ্যার ১০ গুণের মধ্যে অবস্থানকারী আবেদনকারীকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তির ওয়েবসাইট academic.juniv.edu থেকে Bachelor (Honours) বাটনে ক্লিক করে অনলাইনে বিষয়ভিত্তিক পছন্দক্রমের ফরম (Choice Form) পূরণ করতে হবে। পছন্দক্রমের ফরম (Choice Form) পূরণ ব্যতীত কাউকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণকৃত পছন্দক্রম পরে কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। কোনো শিক্ষার্থী যদি অটোমাইগ্রেশনে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে প্রতি ধাপে ভর্তির পর নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনলাইনে অটোমাইগ্রেশন বন্ধ করতে পারবে। তবে একজন শিক্ষার্থী অটোমাইগ্রেশন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে তা আর চালুর সুযোগ থাকবে না। উল্লেখ্য যে ‘সি-১’ ইউনিট ও আইবিএ-জেইউর ক্ষেত্রে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে না এবং যেসব শিক্ষার্থী তাঁদের পছন্দক্রমের প্রথম বিষয় পেয়ে যাবেন, তাঁদের জন্যও মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে না।
ধাপ ২: অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ: ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তির ওয়েবসাইট academic.juniv.edu থেকে Bachelor (Honours) বাটনে ক্লিক করে এ–সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র শিক্ষা শাখায় জমা প্রদান: ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীকে ডাউনলোডকৃত ফরমের সাথে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান-এর মূল সনদপত্র (যদি থাকে), নম্বরপত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার হতে সংগৃহীত মেডিক্যাল সনদপত্র প্রতিটির ১ (এক) সেট সত্যায়িত ফটোকপি (ভর্তিকৃত বিভাগ কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক), সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরি/ক্লিনিক থেকে ডোপ টেস্টের (অগিয়ড, অ্যামফিটামিন, বেনজোডায়াজিপিন, ক্যানাবিনয়েডস, অ্যালকোহল) রিপোর্ট, শিক্ষার্থী কর্তৃক অনলাইনে পূরণকৃত বিষয়ভিত্তিক পছন্দক্রমের ফরম (Choice Form) এবং প্রবেশপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি এবং ডিন-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রার অফিসের শিক্ষা শাখায় সশরীর উপস্থিত থেকে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উল্লিখিত কাগজপত্র জমা না দিলে ভর্তি বাতিলপূর্বক আসন শূন্য ধরে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে উক্ত শূন্য আসন পূরণ করা হবে। ভর্তি নিশ্চিতের সময় প্রার্থী অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে থাকলে ভর্তির প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
পছন্দক্রমের ফরম (Choice Form) পূরণ, মেধাতালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে আবেদনের নিয়ম—
১. ভর্তির ওয়েবসাইট academic.juniv.edu ওয়েবসাইট থেকে Bachelor (Honours) বাটনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীদের Admission Test Roll No. ও এইচএসসি/সমমানের রেজিস্ট্রেশন (IGCSE / A Level–এর ক্ষেত্রে এইচএসসির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের পরিবর্তে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন করার সময় প্রদেয় মোবাইল নম্বর) দিয়ে লগইন করে অনলাইনে পছন্দক্রমের ফরম পূরণ (Choice Form) ও ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২. প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লগইন করে ‘আবেদন ফরম’ মেনুতে ক্লিক করে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি (১.২% সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) প্রদান করতে হবে।
৩. অনলাইন আবেদন ফরমের আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে এবং এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান-এর মূল সনদপত্র, নম্বরপত্র এবং ডোপ টেস্টের রিপোর্ট (সব সনদপত্র PDF/JPG ফরম্যাটে এবং ফাইল সাইজ ৮০০ KB–এর বেশি নয়) স্ক্যান করে আপলোড করে সাবমিট করতে হবে।