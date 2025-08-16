ভর্তি

চট্টগ্রামে সরকারিভাবে কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি, ফি এক হাজার টাকা

চট্টগ্রামে সরকারিভাবে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিকেটিটিসি) সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৫ সেশনে কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোর্সের বিবরণ—

১. প্রশিক্ষণের মেয়াদ: ৪ মাস।

২. আসনসংখ্যা: ৩৫, পুরুষ বা মহিলা।

৩. ফরমের ফি: ১০০ টাকা, ভর্তির ফি: মাত্র ১০০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

১. ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস।

২. বয়স: ১৮-৩৫ বছর হতে হবে।

৩. কালার ব্লাইন্ড বা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আবেদন করতে যা লাগবে—

১. এসএসসি বা সমমান সনদের ফটোকপি (এক কপি),

২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদের ফটোকপি (এক কপি),

৩. পাসপোর্ট সাইজের ছবি (দুই কপি)।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা—

১. KOICA কর্তৃক ফ্রি EPS-TOPIK মানের টেক্সট বই প্রদান (প্রাপ্যতার ভিত্তিতে),

২. কোরিয়া থেকে আসা নেটিভ ও বাংলাদেশি প্রশিক্ষকের যৌথ ক্লাস,

৩. সফল প্রশিক্ষণার্থীদের সরকারি সনদ প্রদান,

৪. সরকারি ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—

১. ভর্তি ফরম জমার শেষ তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫ (সকাল ৯টা-বেলা ১টা, কক্ষ নম্বর-১৩০),

২. বাছাই প্রক্রিয়া: লটারি: ২৫ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টায়,

৩. মৌখিক পরীক্ষা: ২৬ আগস্ট ২০২৫ (শুধু লটারিতে উত্তীর্ণরা),

৪. ফলাফল প্রকাশ: ২৭ আগস্ট ২০২৫,

৫. ভতি৴র তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫,

৬. অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ভর্তি তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫, আসন খালি থাকা সাপেক্ষে,

৭. প্রশিক্ষণ শুরু: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে,

৭. ক্লাসের সময়: রোববার থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

