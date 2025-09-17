রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিজ্ঞান অনুষদে এমএস প্রোগ্রাম, বহিরাগত শিক্ষার্থীদের সুযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞান অনুষদের অধীন ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ এবং ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগে জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ সেশনে এমএস প্রোগ্রামে বহিরাগত শিক্ষার্থীদের শূন্য আসনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট থেকে ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগে (ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা/ভূতত্ত্ব/ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান/পেট্রোলিয়াম ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং/পরিবেশবিজ্ঞান/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে) চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জনকারী আবেদন করতে পারবে।
২. আবেদনকারী প্রার্থীর স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩ (৪ স্কেলে) থাকতে হবে।
৩. স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জনের দুই বছরের মধ্যে আবেদন করতে পারবে।
১. প্রাথমিক আবেদনপত্র এক হাজার টাকা।
২.আবেদনপত্রের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সার্টিফিকেট, মার্কস সার্টিফিকেট, সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত কপি এবং সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
১. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ফলাফল ৯ অক্টোবর বেলা ৩টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে।
২. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একই দিনে অনুষদ অফিসে সাক্ষাত্কার গ্রহণ করা হবে।
৩. সাক্ষাত্কারের সময় শিক্ষার্থীকে সব সার্টিফিকেট, নম্বরপত্র সার্টিফিকেট ও অন্যান্য সনদপত্রের মূল কপি বোর্ডের সদস্যদের দেখাতে হবে।
৪. সাক্ষাত্কার শেষে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে।
৬. ভর্তির সময় আবেদনকারীকে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংগৃহীত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট অবশ্যই জমা দিতে হবে।
১. লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫, বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত,
২. লিখিত পরীক্ষার সময়: এক ঘণ্টা,
৩. লিখিত পরীক্ষার স্থান: ভূবিজ্ঞান অনুষদে অনুষ্ঠিত হবে,
৪. লিখিত পরীক্ষার বিষয়: ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) পাঠ্যক্রমের ওপর লিখিত পরীক্ষা হবে,
৫. লিখিত পরীক্ষার নম্বর: লিখিত পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরে নম্বর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
৬. ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০%। ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫,
২. ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫,
৩. ভর্তি পরীক্ষার সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫, বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত,
৪. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল: ৯ অক্টোবর বেলা ৩টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট