ভর্তি

নার্সিংয়ে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শেষ ৩১ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে আবেদন চলছে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ও তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ৩১ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। তবে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আবেদনের শর্তাবলি—

*আবেদনকারীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

*আবেদনকারীকে ২০২৩, ২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান এবং ২০২১, ২০২২ অথবা ২০২৩ সালের এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে এসএসসি ও এইচএসসি দুই পরীক্ষার মধ্যে ব্যবধান কোনোভাবেই তিন বছরের বেশি হতে পারবে না।

*ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং ও ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট আসনের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ আসন পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত আসনের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ আসনে পুরুষ শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শুধু নারী শিক্ষার্থী আবেদনের যোগ্য হবেন।

*চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং (বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স): আবেদনকারীকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ন্যূনতম ৬.৫০ থাকতে হবে। তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০–এর কম হবে না। শিক্ষার্থীকে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।

তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি: আবেদনকারীকে যেকোনো বিভাগে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ন্যূনতম ৬.০০ থাকতে হবে। তবে কোনো একটি পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০–এর কম হবে না।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সগুলোয় ভর্তির জন্য অনলাইনে ফরম পূরণের নির্দেশিকা ও ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও ভর্তি নীতিমালা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট www.mefwd.gov.bd নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dgnm.gov.bd এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের ওয়েবসাইট www.bnmc.gov.bd–এর মাধ্যমে জানা যাবে।

পরীক্ষা কত নম্বরে—

বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্রে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের ১০০ (এক শ) নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বরবিন্যাস—

বিএসসি ইন নার্সিং: বাংলা–১৫, ইংরেজি–২০, গণিত–১০, বিজ্ঞান–৪০ (জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন) এবং সাধারণ জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলি–১৫।

মিডওয়াইফারি: বাংলা–২০, ইংরেজি–২০, সাধারণ গণিত–১০, সাধারণ বিজ্ঞান–৩০ এবং সাধারণ জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলি–২০।

শিক্ষার্থী নির্বাচন যেভাবে—

এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাওয়া জিপিএ এবং শিক্ষার্থীর এমসিকিউ পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাওয়া জিপিএর ৫ গুণিতক = ২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ);

এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাওয়া জিপিএর ৫ গুণিতক = ২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)। এমসিকিউ পরীক্ষা = ১০০ নম্বর, সর্বমোট (২৫+২৫+১০০)= ১৫০ নম্বর।

এমসিকিউ পরীক্ষায় ৪০ (চল্লিশ) বা তদূর্ধ্ব নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ মর্মে বিবেচিত হবেন। জাতীয় মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষার মেধাক্রম ও শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত পছন্দের ক্রমানুসারে শিক্ষার্থী কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে, তা নির্ধারিত হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে মেধাক্রম অনুসারে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি ভর্তির অনুমোদন প্রদান করবে।

ভর্তি পরীক্ষার ফি—

বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের জন্য ৭০০/– (সাত শ) টাকা, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য ৫০০/– (পাঁচ শ) টাকা আবেদন ফি হিসেবে টেলিটক প্রিপেইড মুঠোফোনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। অনলাইনে ফি জমা হলেই আবেদন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে।

অনলাইনে আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

অনলাইনে আবেদন শুরু: ১২ জানুয়ারি ২০২৬ (সোমবার, দুপুর ১২টা)

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট)

অনলাইনে আবেদনের ফি জমার শেষ তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (রোববার, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট)

প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু: ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (রোববার–মঙ্গলবার, বিকেল পাঁচটা)

ভর্তি পরীক্ষা: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (শুক্রবার, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত)

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী) জন্য মোট আসনের ১ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে। তবে সংরক্ষিত আসনে উপযুক্ত শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ মেধাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

