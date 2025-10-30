অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ‘ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫’ আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। তবে পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়টি লালমনিরহাটে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ অ্যাভিয়েশন–সংক্রান্ত বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের নাম ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের ৫ আগস্টের পর এই নাম পরিবর্তন করে অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ করা হয়।