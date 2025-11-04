শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে অভিভাবকের অপেক্ষা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির বয়স কত

সন্তানকে যাঁরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চান, অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স নিয়ে। ভর্তি করতে হলে সন্তানের বয়স অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে। অভিভাবকদের সুবিধার জন্য ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির সরকার নির্ধারিত বয়সের তালিকা দেওয়া হলো।

  • জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ বছর হতে হবে।

  • সঠিক বয়সে শিশুকে স্কুলে ভর্তি করান এবং তাকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন!

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য সরকার নির্ধারিত বয়সের তালিকা—

শ্রেণি           বয়স         সর্বনিম্ন জন্ম তারিখ
প্রাক্‌-প্রাথমিক: ৫+ বছর ০১/০১/২০২১
প্রথম শ্রেণি: ৬+ বছর ০১/০১/২০২০
দ্বিতীয় শ্রেণি: ৭+ বছর ০১/০১/২০১৯
তৃতীয় শ্রেণি: ৮+ বছর ০১/০১/২০১৮
চতুর্থ শ্রেণি: ৯+ বছর ০১/০১/২০১৭
পঞ্চম শ্রেণি: ১০+ বছর ০১/০১/২০১৬

