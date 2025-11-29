ভর্তি

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ভর্তিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধি

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির স্নাতকে ভর্তিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে পরীক্ষার তারিখ অপরিবর্তিত রয়েছে। ‍বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে আবেদনের সময় ১৮ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার কেন্দ্র পাঁচটি—ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী।

যেসব বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে, সেগুলো হলো—বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি, বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং, বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিসটিকস, এলএলবি (অনার্স) ইন মেরিটাইম ল এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ।

গত ২৩ অক্টোবর ‍বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, পরীক্ষায় এবার সেকেন্ড টাইম (দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সুযোগ) ও নেগেটিভ মার্কিং (ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে) রাখা হয়েছে। ১০০ নম্বরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৯০ মিনিটে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রতিটি ফ্যাকাল্টিতে আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতায় বলা হয়েছে, ২০২২ অথবা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

আবেদন শুরু: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫

আবেদন শেষ: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ২২-২৯ জানুয়ারি, ২০২৬

ভর্তি পরীক্ষা: ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০২৬

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ভিজিট করুন

