রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় আরেক দফা বৃদ্ধি, ক্লাস পূর্বঘোষিত তারিখেই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য সাবজেক্ট চয়েস, ভর্তির সময়সীমা আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৩ আগস্ট বেলা ২টা পর্যন্ত এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। ক্লাস শুরুর তারিখ পূর্বঘোষিত ১৭ আগস্ট অপরিবর্তিত থাকবে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।