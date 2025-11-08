প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-গণিত: প্রশ্ন নম্বর-৩

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে ‘সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন’-এর ওপর। ১৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১৬টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে, নম্বর থাকবে ১৬।
অধ্যায়—১
প্রশ্ন: গুণ্য, গুণক ও গুণফলের মান কত হলে তিনটি মানই সমান হবে?
উত্তর: শূন্য অথবা এক হলে।
প্রশ্ন: ১০০০ x ৯৯৯= কত?
উত্তর: ৯৯৯০০০
প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: গুণ্য।
প্রশ্ন: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১০০ টাকা করে মোট ১০০ জনকে দিলে কত টাকা লাগবে?
উত্তর: ১০০০০ টাকা
প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: গুণক।
প্রশ্ন: গুণক শূন্য হলে গুণফল কত হয়?
উত্তর: শূন্য (০)
প্রশ্ন: গুণ্য শূন্য (০) হলে গুণফল কত হবে?
উত্তর: শূন্য (০)
প্রশ্ন: যদি গুণফল শূন্য (০) হয়, সে ক্ষেত্রে গুণক ৫০ হলে গুণ্য কত? উত্তর: শূন্য (০)
প্রশ্ন: গুণ্য বা গুণক যেকোনো একটির মান শূন্য হলে গুণফল কত হবে?
উত্তর: শূন্য (০)।
প্রশ্ন: একটি কলমের দাম ৩৩ টাকা হলে ১১০টি কলমের দাম কত?
উত্তর: ৩৬৩০ টাকা।
প্রশ্ন: রাস্তা মেরামতের জন্য একটি পরিবার ২৫০ টাকা দিলে ৩২৪টি পরিবার মোট কত টাকা দেবে।
উত্তর: ৮১০০০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি মোবাইল ফোনের দাম ৯৯৯ টাকা হলে ৪৫টি মোবাইল ফোনের দাম কত?
উত্তর: ৪৪৯৫৫ টাকা।
প্রশ্ন: এক ব্যক্তির দৈনিক আয় ২১৬ টাকা। এক বছরে তার আয় কত?
উত্তর: ৭৮৮৪০ টাকা।
অধ্যায়—২
প্রশ্ন: ভাজক ১,ভাজ্য ১, ভাগফল ১ হলে, ভাগশেষ কত হবে?
উত্তর: ০
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার ভাগফল ১২, একটি সংখ্যা ৪ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৪৮
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ২২৫, একটি সংখ্যা ২৫ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৯
প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাজ্য।
প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাজক।
প্রশ্ন: ‘ভাগশেষ< ভাজক’ এর অর্থ কী?
উত্তর: ভাগশেষ সব সময় ভাজকের চেয়ে ছোট
প্রশ্ন: ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায় তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাগফল।
প্রশ্ন: একটি সামাজিক কাজে ৩৬৭টি পরিবার প্রত্যেকে ১০ টাকা করে দিলে মোট কত টাকা হয়?
উত্তর: ৩৬৭০ টাকা
প্রশ্ন: কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার পথের এক চক্র সমান ৮০০ মিটার হলে ৫ চক্র সমান কত মিটার হবে?
উত্তর: ৪০০০ মিটার
প্রশ্ন: একটি বই তৈরিতে ১২৮ তা কাগজ লাগলে ১০টি বই তৈরি করতে কত তা কাগজ লাগবে?
উত্তর: ১২৮০ তা
প্রশ্ন: আমজাদ সাহেব এক মাসে ৮৫০ টাকা সঞ্চয় করেন। ১ বছরে তিনি কত টাকা সঞ্চয় করবেন?
উত্তর: ১০২০০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি বাক্সে ২৫০টি প্যাকেট থাকলে ২টি বাক্সে কতটি প্যাকেট থাকবে?
উত্তর: ৫০০টি
অধ্যায়—৩
প্রশ্ন: বন্ধনী থাকলে বন্ধনীর ভেতরের অংশের হিসাব কখন করতে হয়?
উত্তর: প্রথমে।
প্রশ্ন: একটি চেয়ারের মূল্য ৬২৫ টাকা হলে ৫টি চেয়ারের মূল্য কত?
উত্তর: ৩১২৫ টাকা
প্রশ্ন: প্রতি কেজি গরুর গোশত ৩৮০ টাকা হলে ৪ কেজি গোশতের দাম কত?
উত্তর: ১৫২০ টাকা
প্রশ্ন: রফিক সাহেব প্রতি মাসে ৪২০ টাকা ব্যাংকে জমা করেন। ১ বছরে তাঁর কত টাকা জমা হবে?
উত্তর: ৫,০৪০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি পানির ট্যাংকে মিনিটে ২ লিটার পানি জমা হলে ১০ মিনিটে কত লিটার পানি জমা হবে?
উত্তর: ২০ লিটার।
প্রশ্ন: ২টি চেয়ারের দাম ১,৫০০ টাকা হলে ১টি চেয়ারের দাম কত?
উত্তর: ৭৫০ টাকা।
প্রশ্ন: পিতার বয়স ৬০ বছর এবং কন্যার বয়স ১৬ বছর। পিতা ও কন্যার বয়সের পার্থক্য কত বছর?
উত্তর: ৪৪ বছর।
প্রশ্ন: কন্যার বয়স ১৬ বছর, পিতার বয়স ৬৪ বছর। পিতার বয়স কন্যার বয়সের কত গুণ?
উত্তর: ৪ গুণ।
প্রশ্ন: একটি ডিমের দাম ৭ টাকা হলে ১৫টি ডিমের দাম কত?
উত্তর: ১০৫ টাকা।
প্রশ্ন: ৪টি কলমের দাম ৮০ টাকা হলে ১টি কলমের দাম কত?
উত্তর: ২০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি ছাগলের মূল্য ৪,৫৬০ টাকা হলে ৫টি ছাগলের ক্রয়মূল্য কত?
উত্তর: ২২,৮০০ টাকা।
প্রশ্ন: ভাজক ৭৮, ভাগফল ২৫ হলে ভাজ্য কত?
উত্তর: ১,৯৫০।
প্রশ্ন: একটি কারখানায় ১ সপ্তাহে ২,৫২০টি সাইকেল তৈরি হলে ৩ সপ্তাহে কতটি সাইকেল তৈরি হয়?
উত্তর: ৭,৫৬০টি।
প্রশ্ন: তিনটি খাতার দাম ৭২ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত?
উত্তর: ২৪ টাকা
প্রশ্ন: ৮ কেজি চালের মূল্য ২৪০ টাকা হলে ১ কেজি চালের মূল্য কত?
উত্তর: ৩০ টাকা।
প্রশ্ন: ১ ডজন কলার দাম ৬০ টাকা, ৫ ডজন কলার দাম কত?
উত্তর: ৩০০ টাকা।
প্রশ্ন: ৫টি আমের দাম ৭৫ টাকা। ১টির দাম কত?
উত্তর: ১৫ টাকা।
প্রশ্ন: ১টি খাতার দাম ১৫ টাকা, ১০টি খাতার দাম কত?
উত্তর: ১৫০ টাকা।
প্রশ্ন: ২টি কলা ও ৩টি আমের দাম একত্রে ৩০ টাকা। ২টি কলার দাম ১২ টাকা হলে ১টি আমের দাম কত?
উত্তর: ৬ টাকা।
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ৬২৭২, একটি সংখ্যা ৬৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৯৮।
প্রশ্ন: ৬টি পেনসিলের দাম ২৪ টাকা হলে ১টির দাম কত?
উত্তর: ৪ টাকা।