প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-গণিত: প্রশ্ন নম্বর-৩

লেখা: মো. আকতারুজজামান, সিনিয়র শিক্ষক

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে ‘সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন’-এর ওপর। ১৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১৬টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে, নম্বর থাকবে ১৬।

অধ্যায়—১

প্রশ্ন: গুণ্য, গুণক ও গুণফলের মান কত হলে তিনটি মানই সমান হবে?

উত্তর: শূন্য অথবা এক হলে।

প্রশ্ন: ১০০০ x ৯৯৯= কত?

উত্তর: ৯৯৯০০০

প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তর: গুণ্য।

প্রশ্ন: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১০০ টাকা করে মোট ১০০ জনকে দিলে কত টাকা লাগবে?

উত্তর: ১০০০০ টাকা

প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তর: গুণক।

প্রশ্ন: গুণক শূন্য হলে গুণফল কত হয়?

উত্তর: শূন্য (০)

প্রশ্ন: গুণ্য শূন্য (০) হলে গুণফল কত হবে?

উত্তর: শূন্য (০)

প্রশ্ন: যদি গুণফল শূন্য (০) হয়, সে ক্ষেত্রে গুণক ৫০ হলে গুণ্য কত? উত্তর: শূন্য (০)

প্রশ্ন: গুণ্য বা গুণক যেকোনো একটির মান শূন্য হলে গুণফল কত হবে?

উত্তর: শূন্য (০)।

প্রশ্ন: একটি কলমের দাম ৩৩ টাকা হলে ১১০টি কলমের দাম কত?

উত্তর: ৩৬৩০ টাকা।

প্রশ্ন: রাস্তা মেরামতের জন্য একটি পরিবার ২৫০ টাকা দিলে ৩২৪টি পরিবার মোট কত টাকা দেবে।

উত্তর: ৮১০০০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি মোবাইল ফোনের দাম ৯৯৯ টাকা হলে ৪৫টি মোবাইল ফোনের দাম কত?

উত্তর: ৪৪৯৫৫ টাকা।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তির দৈনিক আয় ২১৬ টাকা। এক বছরে তার আয় কত?

উত্তর: ৭৮৮৪০ টাকা।

অধ্যায়—২

প্রশ্ন: ভাজক ১,ভাজ্য ১, ভাগফল ১ হলে, ভাগশেষ কত হবে?

উত্তর: ০

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার ভাগফল ১২, একটি সংখ্যা ৪ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ৪৮

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ২২৫, একটি সংখ্যা ২৫ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ৯

প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাজ্য।

প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাজক।

প্রশ্ন: ‘ভাগশেষ< ভাজক’ এর অর্থ কী?

উত্তর: ভাগশেষ সব সময় ভাজকের চেয়ে ছোট

প্রশ্ন: ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায় তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাগফল।

প্রশ্ন: একটি সামাজিক কাজে ৩৬৭টি পরিবার প্রত্যেকে ১০ টাকা করে দিলে মোট কত টাকা হয়?

উত্তর: ৩৬৭০ টাকা

প্রশ্ন: কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার পথের এক চক্র সমান ৮০০ মিটার হলে ৫ চক্র সমান কত মিটার হবে?

উত্তর: ৪০০০ মিটার

প্রশ্ন: একটি বই তৈরিতে ১২৮ তা কাগজ লাগলে ১০টি বই তৈরি করতে কত তা কাগজ লাগবে?

উত্তর: ১২৮০ তা

প্রশ্ন: আমজাদ সাহেব এক মাসে ৮৫০ টাকা সঞ্চয় করেন। ১ বছরে তিনি কত টাকা সঞ্চয় করবেন?

উত্তর: ১০২০০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি বাক্সে ২৫০টি প্যাকেট থাকলে ২টি বাক্সে কতটি প্যাকেট থাকবে?

উত্তর: ৫০০টি

অধ্যায়—৩

প্রশ্ন: বন্ধনী থাকলে বন্ধনীর ভেতরের অংশের হিসাব কখন করতে হয়?

উত্তর: প্রথমে।

প্রশ্ন: একটি চেয়ারের মূল্য ৬২৫ টাকা হলে ৫টি চেয়ারের মূল্য কত?

উত্তর: ৩১২৫ টাকা

প্রশ্ন: প্রতি কেজি গরুর গোশত ৩৮০ টাকা হলে ৪ কেজি গোশতের দাম কত?

উত্তর: ১৫২০ টাকা

প্রশ্ন: রফিক সাহেব প্রতি মাসে ৪২০ টাকা ব্যাংকে জমা করেন। ১ বছরে তাঁর কত টাকা জমা হবে?

উত্তর: ৫,০৪০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি পানির ট্যাংকে মিনিটে ২ লিটার পানি জমা হলে ১০ মিনিটে কত লিটার পানি জমা হবে?

উত্তর: ২০ লিটার।

প্রশ্ন: ২টি চেয়ারের দাম ১,৫০০ টাকা হলে ১টি চেয়ারের দাম কত?

উত্তর: ৭৫০ টাকা।

প্রশ্ন: পিতার বয়স ৬০ বছর এবং কন্যার বয়স ১৬ বছর। পিতা ও কন্যার বয়সের পার্থক্য কত বছর?

উত্তর: ৪৪ বছর।

প্রশ্ন: কন্যার বয়স ১৬ বছর, পিতার বয়স ৬৪ বছর। পিতার বয়স কন্যার বয়সের কত গুণ?

উত্তর: ৪ গুণ।

প্রশ্ন: একটি ডিমের দাম ৭ টাকা হলে ১৫টি ডিমের দাম কত?

উত্তর: ১০৫ টাকা।

প্রশ্ন: ৪টি কলমের দাম ৮০ টাকা হলে ১টি কলমের দাম কত?

উত্তর: ২০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি ছাগলের মূল্য ৪,৫৬০ টাকা হলে ৫টি ছাগলের ক্রয়মূল্য কত?

উত্তর: ২২,৮০০ টাকা।

প্রশ্ন: ভাজক ৭৮, ভাগফল ২৫ হলে ভাজ্য কত?

উত্তর: ১,৯৫০।

প্রশ্ন: একটি কারখানায় ১ সপ্তাহে ২,৫২০টি সাইকেল তৈরি হলে ৩ সপ্তাহে কতটি সাইকেল তৈরি হয়?

উত্তর: ৭,৫৬০টি।

প্রশ্ন: তিনটি খাতার দাম ৭২ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত?

উত্তর: ২৪ টাকা

প্রশ্ন: ৮ কেজি চালের মূল্য ২৪০ টাকা হলে ১ কেজি চালের মূল্য কত?

উত্তর: ৩০ টাকা।

প্রশ্ন: ১ ডজন কলার দাম ৬০ টাকা, ৫ ডজন কলার দাম কত?

উত্তর: ৩০০ টাকা।

প্রশ্ন: ৫টি আমের দাম ৭৫ টাকা। ১টির দাম কত?

উত্তর: ১৫ টাকা।

প্রশ্ন: ১টি খাতার দাম ১৫ টাকা, ১০টি খাতার দাম কত?

উত্তর: ১৫০ টাকা।

প্রশ্ন: ২টি কলা ও ৩টি আমের দাম একত্রে ৩০ টাকা। ২টি কলার দাম ১২ টাকা হলে ১টি আমের দাম কত?

উত্তর: ৬ টাকা।

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ৬২৭২, একটি সংখ্যা ৬৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ৯৮।

প্রশ্ন: ৬টি পেনসিলের দাম ২৪ টাকা হলে ১টির দাম কত?

উত্তর: ৪ টাকা।

