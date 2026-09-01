ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তি, আসন ৪৪০০টি

আসন সংখ্যা ৪৪০০টি, আবেদন ২–১০ সেপ্টেম্বর
ঢাকা সিটি কলেজে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট আসনসংখ্যা ৪৪০০।
আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা
∎ বিজ্ঞান
# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৪.০০ (উচ্চতর গণিতসহ)
# প্রভাতি (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৪.০০ (উচ্চতর গণিতসহ)
# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৪.৫০ (উচ্চতর গণিতসহ)
# দিবা (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৪.৫০ (উচ্চতর গণিতসহ)
∎ ব্যবসায় শিক্ষা
# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.২৫
# প্রভাতি (ইংরেজি ভার্সন)— জিপিএ ৩.২৫
# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.৫০
# দিবা (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৩.৫০
∎ মানবিক
# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.০০
# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.২৫
ভর্তি ও কলেজসংক্রান্ত তথ্য—
# অনলাইনের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কলেজকে পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে রেখে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় থানা ‘ধানমন্ডি’ নির্বাচন করতে হবে।
# ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ:
২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত
# পুনর্নিরীক্ষণসহ পুনর্মূল্যায়নে ফলাফল পরিবর্তিতদের আবেদন গ্রহণ:
১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত
# পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়:
১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত
# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ:
১৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়।
# অনলাইনে আবেদনের ওয়েবসাইট