জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন-ক্যাম্পাস মাস্টার্স ফাইনাল প্রোগ্রামে ২১টি বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়ার সময় বৃদ্ধি হয়েছে
ভর্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন-ক্যাম্পাস মাস্টার্স ফাইনাল প্রোগ্রাম, ২১টি বিষয়ে ভর্তির সময় বৃদ্ধি

পড়াশোনা ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে অন-ক্যাম্পাস মাস্টার্স ফাইনাল প্রোগ্রামে ৫টি গ্রুপের ২১টি বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া অনলাইন প্রাথমিক আবেদন জমার সময় ৩০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

দরকারি তথ্য

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

২. প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৫০০ টাকা সোনালী সেবা অথবা নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৩. অন-ক্যাম্পাস মাস্টার্স ফাইনাল প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে ৯ নভেম্বর ২০২৫।

গ্রুপভিত্তিক মাস্টার্স ফাইনাল প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়

১. আর্টস গ্রুপ: বিষয়—বাংলা, ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, ইংরেজি।

২. সোশ্যাল সায়েন্স গ্রুপ: বিষয়—সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান।

৩. ন্যাচারাল সায়েন্স, বিষয়—রসায়ন, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।

৪. লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স গ্রুপ: বিষয়—প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, উদ্ভিদবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

৫. বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ: বিষয়—অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট।

প্রাথমিক আবেদন ও ভর্তির সংশোধিত সময়সূচি

১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমাদানের শেষ তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০২৫।

(আবেদনকারী প্রতি ৫০০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে। পে-স্লিপ ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের সংশ্লিষ্ট খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর

০২১৮১১০০০০২৭০১ উল্লেখ করে টাকার অঙ্ক লেখা থাকবে)।

৩. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ১৪ থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৫, সময়: সকাল ৯টা ৩০ মিনিট (মৌখিক পরীক্ষার স্থান: একাডেমিক ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস)।

৪. মেধাতালিকা প্রকাশ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫।

৫. পে–স্লিপ ডাউনলোড ও ভর্তির তারিখ: ২৮ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৫।

৬. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৯ নভেম্বর ২০২৫ (ক্লাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে)।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

