ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের অনলাইনে ফরম পূরণ করে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের অনলাইনে ফরম পূরণ করে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
ভর্তি

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল মোমেনশাহীতে তিনটি শ্রেণিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ মোমেনশাহীতে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে তিনটি শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের অনলাইনে ফরম পূরণ করে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—

  • নার্সারি,

  • কেজি (আসন সীমিত),

  • প্রথম শ্রেণি (আসন সীমিত)।

ভর্তির বয়স —

বয়স ০১-০১-২০২৬ তারিখে: নার্সারিতে ৪ থেকে ৫ বছর, কেজিতে ৫ থেকে ৬ বছর এবং ১ম শ্রেণিতে ৬ থেকে ৭ বছর হতে হবে।

Also read:হার্ভার্ডের গবেষণা বলছে, মূল্য হারাতে বসেছে ১০ ডিগ্রি

আবেদনপ্রক্রিয়া —

১. আবেদন চলছে, শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

২. অনলাইন আবেদন ফরমের মূল্য: ৫০০ টাকা।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ মোমেনশাহীতে নার্সারি, কেজি (আসন সীমিত) ও প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে।

সাধারণ শিক্ষার্থী—

১. পূরণ করা ফরম (হার্ড কপি) এবং প্রবেশপত্র।

২. অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের মূল কপি ।

৩. পূর্ববর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ/পাসের সনদ (মূল কপি)।

সামরিক কোটার শিক্ষার্থী (সামরিক/এলপিআর/অবসরপ্রাপ্ত/প্রতিরক্ষা) —

১. পূরণ করা ফরম (হার্ড কপি) এবং প্রবেশপত্র।

২. অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের মূল কপি।

৩. পূর্ববর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ/পাসের সনদ (মূল কপি)।

৪. ইউনিট অধিনায়কের প্রত্যয়নপত্র, সামরিক/প্রতিরক্ষা আইডি কার্ড।

৫. অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের জন্য সার্ভিস/খালাসি বই।

Also read:২০২৬ সালে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ১ নভেম্বর

আবেদনপ্রক্রিয়া—

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ভিজিট করে School Online Admission–এ ক্লিক করে অনলাইনে ফরম পূরণ করে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

সাক্ষাৎকার ও লটারির তারিখ—

১. শ্রেণি-নার্সারি: সাক্ষাৎকার- ০১-০৪ ডিসেম্বর ২০২৫,

২. শ্রেণি- কেজি: সাক্ষাত্কার- ০৭ ও ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫,

৩. শ্রেণি- প্রথম শ্রেণি: সাক্ষাত্কার- ০৯ ও ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

লটারির সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, সময় সকাল ১০টা

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, ২০২০ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ
আরও পড়ুন