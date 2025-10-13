বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) প্রোগ্রামে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিপ্রক্রিয়া চলছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে ভর্তিতে আবেদনের শেষ সময় ১৭ অক্টোবর। ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন এমসিকিউ ও বর্ণনামূলক, লিখন দক্ষতা ও মৌখিক পরীক্ষা হবে।

আবেদনের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২০২৪ সালের বা তার পূর্বে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত/উচ্চতর গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০ (স্কেল-৫)/ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিত/ উচ্চতর গণিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ (স্কেল-৫)/ দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যর জন্য

https://www.bou.ac.bd/upload/notice/admission/1840855762825596.pdf এ ঢুঁ মারতে পারেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা।

আবেদন ফি: ১০০০ টাকা।

স্টাডি সেন্টার: ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি ও সিএসই বিভাগ, ডুয়েট।

