আইইউবিতে জলবায়ু কূটনীতি নিয়ে অনলাইন কোর্স, আবেদন যেভাবে

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও নীতি-নির্ধারণী আলোচনার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ-৩১) পর্যবেক্ষণ ও বৈশ্বিক নীতি-নির্ধারণে দক্ষতা বাড়াতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে যাচ্ছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর অধীনস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ (আইসিসিসিএডি)।
‘ক্যাপ-রেস’ প্রকল্পের আওতায় সুইডেন সরকারের সহায়তায় আয়োজিত এই অনলাইন কোর্সের শিরোনাম রাখা হয়েছে ‘অনলাইন ট্রেনিং কোর্স অন ক্লাইমেট নেগোশিয়েশন অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি: ট্র্যাকিং কপ অনলাইন (কপ৩১ এডিশন)’। ১১ থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিরতিতে অনলাইনে এর বিভিন্ন সেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনাকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া এবং তরুণ পেশাদারদের কূটনীতিতে দক্ষ করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।
আয়োজক: আইসিসিসিএডি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
সহযোগী সংস্থা: ক্যাপ-রেস (CAP-RES) প্রকল্প ও সুইডেন দূতাবাস, ঢাকা
সময়সীমা: ১১ – ২৫ নভেম্বর ২০২৬ (অনলাইন সেশন)
আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ নভেম্বর ২০২৬
নিবন্ধন ফি: সম্পূর্ণ ফ্রি
যোগাযোগ: nazma.icccad@iub.edu.bd
এ কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন কাঠামো, ইউএনএফসিসিসির আলোচনা প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে পারবেন। প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষকরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে কিভাবে সরাসরি কপের খসড়া নথি বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়া ট্র্যাক করা যায়, সে বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবেন। এর পাশাপাশি জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং প্যারিস চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্বন বাজারের জটিল বিষয়সমূহ শেখানো হবে। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, অংশগ্রহণকারীদের পজিশন পেপার তৈরি, ব্রিফিং নোট প্রস্তুতকরণ, জোট গঠনের কৌশল এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মক কপ বা কৃত্রিম আলোচনা সিমুলেশনের মাধ্যমে সরাসরি নেগোশিয়েশন অনুশীলনের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সিদ্ধান্তের সাথে নিজ নিজ দেশের জাতীয় নীতি কীভাবে যুক্ত হয়, তা অনুধাবনে কোর্সটি সহায়ক হবে।
কোর্সটি মূলত প্রাথমিক ও মধ্যম পর্যায়ের পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা, জলবায়ু গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উন্নয়নকর্মী, এবং যুব ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে আসা বা এসব দেশে কর্মরত জলবায়ু কর্মীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ কোর্সটি ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের ৯ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। (লিংক: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH2_P8-gtP716qE5-Yr8YrCF-FP6t1jWBfdlZPjls0ivgDQA/viewform) নির্বাচিত প্রার্থীদের কোনো প্রকার কোর্স ফি প্রদান করতে হবে না।
কোর্সের বিস্তারিত বিবরণী ও নিবন্ধনের ফর্মের লিংকসমূহ আইসিসিসিএডি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এই কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্যের জন্য ইমেইল মারফত (nazma.icccad@iub.edu.bd) আয়োজকদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়েছে। ঢাকার সুইডেন দূতাবাসের আর্থিক সহায়তা এবং ক্যাপ-রেস প্রকল্পের এই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় উদীয়মান কণ্ঠস্বরগুলোকে জোরালো ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে।