একাদশে বিশেষ কোটায় ভর্তির সুযোগ পেল ৬০ শিক্ষার্থী

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিশেষ কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে ৬০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী কোটায় ৫৪ জন, জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কোটায় ২ জন এবং প্রবাসী কোটায় ৪ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রতিবন্ধী, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও প্রবাসী কোটায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম ম্যানুয়ালি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী কোটায় ৫৪ জন শিক্ষার্থী, জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কোটায় ২ জন এবং প্রবাসী কোটায় ৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে এ তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে।
এবারও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী ৯৩ শতাংশ আসন উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ বাকি ৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। সমান জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নম্বর বিবেচনায় মেধাক্রম ঠিক করা হয়েছে। নিজ কলেজে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।