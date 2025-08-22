ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স, এসএসসি-এইচএসসিতে জিপিএ ৩.৫০

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে সামার-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইএমপিএ) কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য—

১. এক বছর মেয়াদি কোর্স,

২. দুই সেমিস্টার, ৪০ ক্রেডিট,

৩. ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারীকে ২০ শতাংশ বৃত্তি দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

১. আগ্রহী প্রার্থীকে ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

২. সর্বনিম্ন সিজিপিএ–২.৫০ থাকতে হবে (৪.০০–এর মধ্যে)।

৩. এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জিপিএ–৩.৫০ থাকতে হবে (৫.০০–এর মধ্যে)।

কোর্সটিতে যে যে বিষয় রয়েছে—

কোর্সটিতে যে যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা হলো ইনোভেশন অ্যান্ড চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, পাবলিক পলিসি অ্যানালাইসিস।

ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত—

১. ভর্তি আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৩. ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় নম্বর ৬০, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর ২৫ ও আগের ফলাফল ১৫ নম্বর।

৪. ভর্তির আবেদনপত্র পাওয়া যাবে: সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের ১১ তলার লোক প্রশাসন বিভাগের কার্যালয় থেকেও আবেদন ফরম উত্তোলন করতে পারবেন।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

