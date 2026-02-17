ভর্তি

রুয়েটে স্নাতকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু, ফি ১৮৫০০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক ভর্তি কার্যক্রম আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম চলবে বেলা তিনটা পর্যন্ত। রুয়েট ক্যাম্পাসে গেস্ট হাউস ও টিচার্স ডরমিটরিতে এ ভর্তি কার্যক্রম চলবে।

‎‎আজ ‘ক’ গ্রুপে মেধাক্রম ১ থেকে ১২০০, ‘খ’ গ্রুপে স্থাপত্য বিভাগের মেধাক্রম ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে একই দিনে ‘ক’ গ্রুপে মেধাক্রম ১২০১ থেকে ২ হাজার, ‘খ’ গ্রুপে স্থাপত্য বিভাগের ৩১ থেকে ৫০ পর্যন্ত প্রার্থীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে । এ ছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের ডাকা হয়েছে।

‎‎ভর্তির সময় যে যে কাগজ প্রয়োজন

  • ভর্তির সময় প্রার্থীদের অনলাইনে পূরণ করা প্রিন্টেড ভর্তি ফরমের কপি

  • মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র

  • মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার গ্রেড শিটের মূলকপি

  • শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড

  • উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার গ্রেড শিটের মূলকপি

  • সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার প্রশংসাপত্রের মূলকপি

  • সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং

  • ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদপত্র যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। ‎ভর্তির একই দিনে প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে করা ব্লাড গ্রুপ টেস্ট রিপোর্ট সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য বিবেচিত হলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ২টার মধ্যে বিভাগ প্রাপ্তির পর রুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত রূপালী ব্যাংক পিএলসি, রুয়েট শাখায় ভর্তি ফি বাবদ ১৮ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবে কোনো প্রার্থী চাইলে ভর্তির দিনই নির্ধারিত ব্যাংকে ফি জমা দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

