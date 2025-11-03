ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলে ২০২৬ সালে কেজিতে ভর্তি

\u0026lt;p\u0026gt;ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেজি শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;১. কেজি শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;২. আসনসংখ্যা ৭৫।\u0026lt;/p\u0026gt;.জাতিসংঘের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ইন্টার্নশিপের সুযোগ.\u0026lt;p\u0026gt;অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;অনলাইনে আরও তথ্য জানতে ও আবেদনের জন্য \u0026lt;a href="https://www.eusc.edu.bd/" rel="nofollow"\u0026gt;ওয়েবসাইটে\u0026lt;/a\u0026gt; লগইন করতে হবে।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;# বিস্তারিত তথ্যের জন্য \u0026lt;a href="https://www.eusc.edu.bd/" rel="nofollow"\u0026gt;ওয়েবসাইট\u0026lt;/a\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন ৫ ইউনিটে আবেদনের যোগ্যতাসহ আদ্যোপান্ত