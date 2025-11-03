ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত
ভর্তি

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলে ২০২৬ সালে কেজিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেজি শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—

১. কেজি শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে।

২. আসনসংখ্যা ৭৫।

Also read:জাতিসংঘের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ইন্টার্নশিপের সুযোগ

আবেদনের শেষ তারিখ—

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেজি শ্রেণিতে ৭৫ শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে

আরও তথ্য জানতে—

অনলাইনে আরও তথ্য জানতে ও আবেদনের জন্য ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন ৫ ইউনিটে আবেদনের যোগ্যতাসহ আদ্যোপান্ত
আরও পড়ুন