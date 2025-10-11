খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি, অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেটেও আবেদনের সুযোগ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের আওতাধীন ডিসিপ্লিনগুলোতে ভর্তি আবেদন শুরু হবে ২১ অক্টোবর।
১.
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন, চার অথবা পাঁচ বছরের স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে (যা ইউজিসি কর্তৃক সমমানের ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে)।
২.
প্রার্থীকে কমপক্ষে ১৬ বছরের শিক্ষাকাল শেষ করতে হবে অথবা ৩ বছরের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীদের ক্ষেত্রে ১৫ বছর শিক্ষাকাল ও ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.
অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন করা যাবে। তবে ক্লাস শুরুর পর থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদ জমা দিতে হবে। অন্যথায় ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। ৪.
স্কুলভিত্তিক ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট বা যোগ্যতা সিজিপিএ ২.২৫ থেকে ২.৫০ বা দ্বিতীয় শ্রেণি।
১. বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলে স্থাপত্য, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও পরিসংখ্যান।
২. জীববিজ্ঞান স্কুলে অ্যাগ্রোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি, ফার্মেসি ও সয়েল ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট।
৩. ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলে ব্যবসায় প্রশাসন ও মানসম্পদ ব্যবস্থাপনা।
৪. কলা ও মানবিক স্কুলে ইংরেজি, বাংলা এবং ইতিহাস ও সভ্যতা।
৫. সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা।
৬. চারুকলা স্কুলে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্ট মেকিং ও ভাস্কর্য।
৭. আইন স্কুলে আইন।
৮. শিক্ষা স্কুলে শিক্ষা।
১. ২১ অক্টোবর আবেদন শুরু হবে।
২. আবেদনে শেষ হবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর।
ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.ku.ac.bd ও সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন অফিসগুলোতে যোগাযোগ করতে হবে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের।