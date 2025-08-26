সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স, সম্পূর্ণ সরকারি খরচে

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিন মাস মেয়াদের একটি ও দুই মাস মেয়াদের দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হবে। এটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন।
প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা
১. কোর্সটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ।
২. আবাসন, খাবার ও যাতায়াত খরচ সরকারি অর্থে নির্বাহ করা হবে।
তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স
১. কোর্সের নাম: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন (চতুর্থ ব্যাচ)
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পাস
২. কোর্সের নাম: গ্রাফিকস ডিজাইন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া (২৮তম ব্যাচ)
কোর্সের মেয়াদ: দুই মাস
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক. কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পাস
খ. কমপক্ষে তিন মাসের বেসিক কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন
৩. কোর্সের নাম: ডিজিটাল মার্কেটিং (১৬তম ব্যাচ)
কোর্সের মেয়াদ: দুই মাস
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক. কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পাস
খ. কমপক্ষে তিন মাসের বেসিক কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন
সাধারণ শর্তাবলি
১. আবেদনকারী প্রার্থীকে বেকার যুব ও যুব নারী হতে হবে।
২. আবেদনকারী প্রার্থীকে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুব ও যুব নারী হতে হবে।
৩. যুব ও যুব নারীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
৪. অংশগ্রহণের জন্য উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী দেশের সব জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।
৫. যাঁরা আগে সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উল্লিখিত কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের আবেদন বিবেচনা করা হবে না।
আবেদনের বিস্তারিত তারিখ
১. আবেদন জমার শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩. নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ: ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে
৪. প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট