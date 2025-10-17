জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সে সর্বশেষ রিলিজ স্লিপে আবেদন শেষ ১৮ অক্টোবর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রমে দ্বিতীয় ও সর্বশেষ রিলিজ স্লিপে অনলাইন আবেদনের সময় ১৮ অক্টোবর বিকেল ৪টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় যেসব আবেদনকারী ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিন্তু—
ক. মেধাতালিকায় স্থান পায়নি,
খ. মেধাতালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি হয়নি,
গ. প্রথম/দ্বিতীয়/প্রথম রিলিজ স্লিপ/কোটার মেধাতালিকায় ভর্তি হয়ে পরবর্তী সময়ে ভর্তি বাতিল করেছেন, সেসব আবেদনকারীকে মেধাতালিকায় স্থান পেতে অবশ্যই দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপে আবেদন করতে হবে।
দ্বিতীয় ও সর্বশেষ রিলিজ স্লিপে অনলাইন আবেদনের বিবরণ ও সময়—
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রমে ২য় রিলিজ স্লিপে অনলাইন আবেদনের সর্বশেষ তারিখ:
ক.
রিলিজ স্লিপে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের Applicant Login অপশনে Honours Login লিংকে গিয়ে সঠিক Application ID ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নাম, অন্যান্য তথ্যসহ রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
খ.
এ পর্যায়ে আবেদনকারী বিভাগ ও জেলাভিত্তিক College Selection Option এ গিয়ে যেকোনো কলেজ Select করলে ওই কলেজে তার ভর্তি যোগ্য (Eligible) বিষয়ে শূন্য আসনের তালিকা দেখতে পাবে। আবেদনকারীকে প্রতিটি কলেজের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসনের তালিকা থেকে তার ভর্তি যোগ্য (Eligible) বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিতে হবে। এভাবে একজন আবেদনকারীকে পর্যায়ক্রমে তার পছন্দ অনুযায়ী পাঁচটি কলেজে বিষয় পছন্দক্রম নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
গ.
আবেদনকারীকে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরমটি ডাউনলোড করে অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট/পিডিএফ কপি সংগ্রহ করতে হবে তবে এই ফরমটি আবেদন করা কলেজগুলোয় জমা দিতে হবে না এবং কোন ফি প্রদান করতে হবে না ।
ঘ.
সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক রিলিজ স্লিপের আবেদন অনলাইনে নিশ্চয়ন করতে হবে না।
# আবেদনের বাড়ানোর শেষ তারিখ: ১৮/১০/২০২৫ (বিকেল ৪টা পর্যন্ত)।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট