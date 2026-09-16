বিনা মূল্যে এআই প্রশিক্ষণ, দিনে ভাতা ২০০, যাঁরা আবেদনের যোগ্য

তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা বাড়াতে দেশের ৬৪ জেলার তরুণ–তরুণীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের ‘তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ব্যাচের এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
৫০ দিন প্রশিক্ষণ, ৩০০ ঘণ্টা
আগামী ১ অক্টোবর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। ৫০ দিনের এ প্রশিক্ষণে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে মোট ৩০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ হবে মোট ৫০টি ক্লাসে। কোর্সের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ ফি দিতে হবে না।
যাঁরা আবেদন করতে পারবেন
১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পাস কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কী শেখানো হবে
আবেদন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করা যাবে ওয়েবসাইটে। আবেদন শেষ হবে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। আবেদনের কপি ডাউনলোড করে রাখতে হবে।
আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বাছাইয়ের জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা ও ২৭ সেপ্টেম্বর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করার কথা রয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমেও জানানো হবে।
প্রশিক্ষণে ভাতা আছে কি
প্রশিক্ষণ চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ২০০ টাকা যাতায়াত ভাতা দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের সময় খাবারের ব্যবস্থাও থাকবে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা সনদ পাবেন।
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