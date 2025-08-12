ভর্তি

আলিম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন হতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের মেয়াদ বাড়ল

পড়াশোনা ডেস্ক

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (পরীক্ষা-২০২৬) আলিম শ্রেণিতে যেসব শিক্ষার্থী অনলাইনে কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারেনি, সেসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বোর্ডের eSIF পূরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে রেজিস্ট্রার ছালেহ আহমাদ স্বাক্ষরিত এ কার্যক্রমের সময় নির্ধারণ করেছেন।

বোর্ড ফি জমাদান ও eSIF এন্টির সময়সূচি

১. অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা: ২৩ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।

(ফি সিস্টেমে জমা হওয়ার পরই শুধু তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন পাওয়া যাবে)

২. তথ্য (eSIF) এন্ট্রির সর্বশেষ তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।

ফি প্রদান ও eSIF পূরণ

১. যেকোনো ব্রাউজার থেকে সরাসরি www.ebmeb.gov.bd–তে প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে লগইন করতে হবে। তারপর পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে শিক্ষার্থী সংখ্যা এন্ট্রি দিয়ে সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত বোর্ড ফি প্রদান করতে হবে।

২. নির্ধারিত ফি সিস্টেমে জমা হওয়ার পরই শুধু শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোডের জন্য ‘নতুন এন্ট্রির’ অপশন পাওয়া যাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে নতুন এন্ট্রি করা শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৩. এখানে শুধু বিলম্ব ফি দিয়ে নতুন শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করা যাবে। আগে এন্ট্রি করা শিক্ষার্থী ডিলেট করার সুযোগ থাকবে না। আগে রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভুল বিভাগ, বিষয় ও ছবি সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান।

৪. আলিম শ্রেণির নিয়মিত শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনসহ অন্যান্য ফি ৬৮৫ টাকা এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পাঠবিরতি ফি ১৫০ টাকাসহ মোট ৮৩৫ টাকা।

৫. শুধু রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান ও তথ্য এন্ট্রি–সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অফিস সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের EIIN ভিত্তিক সিম নম্বর দিয়ে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ যোগাযোগ করা যাবে।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bmeb.gov.bd

