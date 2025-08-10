ভর্তি

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি: ইকিউ কোটায় সুযোগ যাদের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুল–কলেজ ও শিক্ষা অফিসে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়ায় ইকিউ কোটার (এডুকেশন কোটা) সুযোগ রাখা হয়েছে। এই কোটায় সিলেকশন পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (১০ আগস্ট) আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা–২০২৫ অনুযায়ী ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রমে ইকিউ কোটা–২ কোটায় সিলেকশন পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুল, সরকারি কলেজ, সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও সরকারি শিক্ষা অফিসগুলোয় কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানেরা এ কোটা সুবিধা পাবে।

গত ৩০ জুলাই ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম চলবে আগামীকাল সোমবার, ১১ আগস্ট পর্যন্ত।

