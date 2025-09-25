ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ভর্তি, শিল্পবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগে মাস্টার অব প্রফেশনাল হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এমপিএইচআরএম) প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
১. তিন ক্রেডিট ঘণ্টার থিসিসসহ ৫১ ক্রেডিট ঘণ্টাসহ ১.৫ থেকে ২ বছরের প্রোগ্রাম।
২. এমবিএ স্নাতক ও পেশাদার মানবসম্পদ নির্বাহীরা এমপিএইচআরএম প্রোগ্রামে সর্বাধিক চারটি কোর্সের জন্য ছাড় পেতে পারেন।
৩. সব ক্লাস শুধু শুক্র ও শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।
৪. শিল্প ও পেশাদার বিশেষজ্ঞরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য সুযোগ থাকবে।
১. যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম ২.৫০ সিজিপিএ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ।
২. ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
৩. ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, ডিইউ ম্যাজিস্ট্রেট এইচআর প্রফেশনালস নেটওয়ার্ক এবং ম্যানেজমেন্ট ও এইচআরএম-এর বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মতো পেশাদার সংস্থার সদস্যদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।
৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অনলাইনে আবেদন করতে নিচের লিংক
এমসিকিউ পরীক্ষা: ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান, বেসিক ম্যানেজমেন্ট এবং এইচআর নিয়ে ধারণা।
লিখিত পরীক্ষা: প্যারাগ্রাফ লেখা।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫।
২. ভর্তি ফরমের মূল্য: ১৫০০ টাকা।
৩. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার, বিকেল ৩-৪টা।
৪. মৌখিক পরীক্ষা: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার, বিকেল ৪.৩০ মিনিট থেকে ৬টা।
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট