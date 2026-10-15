ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা
ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা
ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হতে পারে জানুয়ারিতে, এবারও হচ্ছে না বিভাগীয় শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে শুরু হতে পারে। প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা।

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সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা বলেন, ‘২৮ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে পরীক্ষার তারিখ ও সময়সীমা চূড়ান্ত হবে। তবে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ছিল ১৭ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার।’

এ ছাড়া এবারও বিভাগীয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা কম। বিভাগীয় শহরে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া বিষয়ক একটি উপকমিটির একজন সদস্য বলেন, ‘চারটি উপকমিটির রিপোর্ট ইতিবাচক আসেনি। এখানে খরচ একটি বড় সমস্যা। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখাও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ফলে এবার বিভাগীয় ভর্তি পরীক্ষা হবে না বলেই মনে হয়।’

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এর আগে গত ৮ জুলাই জাবি প্রশাসন পৃথক চারটি উপকমিটি গঠন করে। চার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তথ্য এরই মধ্যে। ভর্তি পরীক্ষা কোথায় এবং কীভাবে হবে, তা চূড়ান্ত হবে ২৮ অক্টোবরের বৈঠকে।

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