তরুণ পেশাজীবীদের জন্য জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি, করুন আবেদন

আবারও শুরু হয়েছে তরুণ পেশাজীবী ও উদ্ভাবকদের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ কর্মসূচি ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট এসডিজি ইনোভেশন অ্যাকসেলারেটর। প্রোগ্রামটি জাতিসংঘের গ্লোবাল কমপ্যাক্টের একটি উদ্যোগ। এটির মূল লক্ষ্য হলো তরুণ পেশাজীবীদের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক সমাধান তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করা।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য

এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও টেকসই ব্যবসা পরিচালনার প্রশিক্ষণ পাবেন। পাশাপাশি তাঁরা বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরুণ পেশাজীবীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান বের করতে পারবেন।

অংশগ্রহণের যোগ্যতা

—বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের নিচে।

—টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবনী ব্যবসা মডেল এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।

—প্রতি মাসে কমপক্ষে চার ঘণ্টা শেখার কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে হবে।

—প্রোগ্রামের অন্তত চারটি পূর্ণ দিবসের ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধা

—অনলাইন ও সরাসরি ওয়ার্কশপ, কেস স্টাডি, কোম্পানি ভিজিট এবং আলোচনা ফোরামে অংশগ্রহণের সুযোগ।

—ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীদের সঙ্গে যৌথভাবে শিল্পভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ।

—মেন্টরিং, কোচিং ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

—টেকসই উন্নয়ন, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ।

—বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির তরুণ পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত গ্লোবাল নেটওয়ার্কের অংশ হওয়ার সুযোগ।

এ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো তরুণ পেশাজীবীদের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক সমাধান তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করা

আবেদনের প্রক্রিয়া

অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে আবেদনকারী সব যোগ্যতা পূরণ করছেন। প্রোগ্রামটি গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় বর্তমানে ১৫টির বেশি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। আবেদনকারীদের অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ নির্বাচন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ জানুয়ারি ২০২৬।

