জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্স (সম্মান) প্রফেশনাল ভর্তি কার্যক্রম চলছে। এ শিক্ষাবর্ষের আবেদনের শেষ সময় ৩১ জানুয়ারি ২০২৬। অনলাইনে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টা থেকে। ৩১ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd/admissions থেকে আবেদন ফরম পূরণ করে প্রিন্ট নিতে হবে। ফরমসহ প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি) ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

এ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। এ ভর্তি কার্যক্রমে আবেদনকারীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে কোর্সভিত্তিক মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে। এ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের Prospectus/Important Notice অপশন থেকে জানা যাবে।

