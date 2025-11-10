জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ প্রোগ্রাম, যোগ্যতা অনার্স ডিগ্রি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে স্প্রিং-২০২৬ সেশনে দুটি ইংরেজি প্রফেশনাল এমএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দুটি ইংরেজি এমএ প্রোগ্রাম—

১. এমএ ইন ইংলিশ (লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ),

২. এমএ ইন ইংলিশ (অ্যাপ্লায়েড ল্যাঙ্গুইজ অ্যান্ড ইএলটি)।

প্রোগ্রামের তথ্য—

-সেমিস্টার সিস্টেম: ১৮ মাস।

-ক্রেডিট: ৪৮।

- শুক্র ও শনিবার ক্লাস।

আবেদনের যোগ্যতা লাগবে —

১. যেকোনো বিভাগে ব্যাচেলর (অনার্স) ডিগ্রি,

২. বিএ (পাস)সহ এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. মোট ৬ পয়েন্ট থাকতে হবে।

আবেদন করার লিংক —

অনলাইনে আবেদন করতে হবে লিংকে প্রবেশ করে।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

২. ভর্তির লিখিত পরীক্ষা হবে: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১০টা।

৩. মৌখিক পরীক্ষা হবে: ১৯ ডিসেম্বর, বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে।

৪. ভর্তির পরীক্ষার ফলাফল: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫।

৫. ভর্তির তারিখ: ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।

৬. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬।

# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

