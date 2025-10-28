ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারিতে ভর্তি

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে। শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইট http://www.dcgpsc.edu.bd এ প্রবেশ করে Online Admisssion-2026 এ ক্লিক করে আবেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।
১. প্রভাতি নার্সারি: প্রথম শিফট ( সকাল ৭.৪০ থেকে ১০.১০ মিনিট),
বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,
ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।
২. প্রভাতি নার্সারি: দ্বিতীয় শিফট ( সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.৪০ মিনিট),
বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,
ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।
শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর।
আবেদনের বিস্তারিত—
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
২. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার।
৩. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার।
৪. লটারির তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার। লটারির প্রক্রিয়া ও সময় পরে জানানো হবে।
৫. ভর্তির সময়: ২৩ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dcgpsc.edu.bd