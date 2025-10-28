ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যম-নার্সারি ও ইংলিশ ভার্সন-নার্সারিতে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যম-নার্সারি ও ইংলিশ ভার্সন-নার্সারিতে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে
ভর্তি

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে। শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইট http://www.dcgpsc.edu.bd এ প্রবেশ করে Online Admisssion-2026 এ ক্লিক করে আবেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তির আবেদন যে শ্রেণিতে—

১. প্রভাতি নার্সারি: প্রথম শিফট ( সকাল ৭.৪০ থেকে ১০.১০ মিনিট),

বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,

ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।

২. প্রভাতি নার্সারি: দ্বিতীয় শিফট ( সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.৪০ মিনিট),

বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,

ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।

Also read:হার্ভার্ডের গবেষণা বলছে, মূল্য হারাতে বসেছে ১০ ডিগ্রি
আবেদনকারী শিক্ষার্থীর বয়স ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ৪-৫ বছর হতে হবে

ভর্তির বয়স—

শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর।

আবেদনের বিস্তারিত—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫।

২. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার।

Also read:২০২৬ সালে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ১ নভেম্বর

৩. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার।

৪. লটারির তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার। লটারির প্রক্রিয়া ও সময় পরে জানানো হবে।

৫. ভর্তির সময়: ২৩ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dcgpsc.edu.bd

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, ২০২০ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ
আরও পড়ুন