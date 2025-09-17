প্রয়াস সাভার অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিশু ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে
প্রয়াস সাভার অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিশু ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে
অটিজম শিশু ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ, ফি মাত্র ১৫০০ টাকা

প্রয়াস সাভার অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিশু ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রয়াস সাভার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ উদ্যোগ।

দরকারি তথ্য

১. প্রশিক্ষণের মেয়াদ: দুই সপ্তাহ;

২. সম্পূর্ণ হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের দৈনন্দিন কাজ শেখানোর কৌশল জানা যাবে এ প্রশিক্ষণে

প্রশিক্ষণের বিষয়

১. অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ধারণা;

২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের দৈনন্দিন কাজ শেখানোর কৌশল;

৩. প্রশিক্ষণ নিয়ে সহায়তাকারী হিসেবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

১. এইচএসসি পাস হতে হবে;

২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও মানুষ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী;

৩. শারীরিকভাবে সুস্থ নারী বা পুরুষ;

৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে ছায়া শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী;

৫. বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে।

প্রশিক্ষণের সময় আনতে হবে

১. সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি;

২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি;

৩. সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

প্রশিক্ষণ নিয়ে সহায়তাকারী হিসেবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ মিলবে

প্রশিক্ষণের বিস্তারিত

প্রশিক্ষণ ফি: ১৫০০ টাকা।

প্রশিক্ষণ হবে: ১৯ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০২৫।

সময়: সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

স্থান: প্রয়াস সাভার, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ অক্টোবর ২০২৫।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

