ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির চতুর্থ বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রযুক্তি ইউনিটে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির লক্ষ্যে চতুর্থ ধাপে (তৃতীয় মাইগ্রেশন) বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া প্রার্থীদের ২৫ আগস্টের মধ্যে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয় মাইগ্রেশনের সব তথ্য ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে লগইন করে দেখা যাবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বার্তায় বলা হয়েছে, প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির লক্ষ্যে চতুর্থ ধাপে (তৃতীয় মাইগ্রেশন) বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীরা লগইন করে তাঁদের বরাদ্দ পাওয়া বিষয় ও প্রতিষ্ঠান দেখতে পারবেন। মেধাক্রম ১ থেকে ২ হাজার ৬০১ ও বিভিন্ন কোটায় বরাদ্দ পাওয়া প্রার্থীদের ২০ থেকে ২৫ আগস্টের মধ্যে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যেসব প্রার্থী নতুনভাবে চতুর্থ ধাপে বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পেয়েছেন অর্থাৎ মেধাক্রম ২ হাজার ৬০২ থেকে ৩ হাজার ১১৯ প্রার্থীদের মধ্যে ভর্তি–ইচ্ছুক প্রার্থীদের ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চয়ন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য তিন হাজার টাকা ও অটো মাইগ্রেশন না চাইলে ৫০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করে ২৪ আগস্ট মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে।
প্রার্থীদের আবেদনসংক্রান্ত এসআইএফ কোড প্রার্থীদের আবেদন–সংশ্লিষ্ট ই–মেইলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদনের সময় দেওয়া হয়েছে। ২৪ আগস্ট (রোববার) প্রার্থীদের কাছ থেকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের ট্রেনিং রুমে (কক্ষ নম্বর ১১২) গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত জানতে প্রযুক্তি ইউনিটের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ অফিস কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে হবে।